Orienteering, critiche le condizioni di Debortolis: familiari in Cina

Stanotte la madre e il fratello del trentino Mattia Debertolis, accompagnati da Gabriele Viale, presidente del PWT Italia, società di appartenenza dell'atleta e, in questa circostanza, rappresentante del presidente della Federazione italiana sport orientamento, hanno raggiunto la Cina, nell'area di Chengdu, e l'ospedale in cui è ricoverato l'azzurro colpito da un malore durante la gara inaugurale dei World Games. "La situazione clinica dell'atleta è definita dallo staff medico critica - si legge in una nota della Federazione -. Sono in corso consulti, anche con altri ospedali cinesi, per stabilire il percorso terapeutico più appropriato. Grazie all'immediato intervento del governo italiano, coinvolto attraverso il ministro Andrea Abodi, e al massimo supporto garantito da Ambasciata e Consolato, unito a un'assistenza clinica in loco di altissimo livello, è stato assicurato a Mattia sostegno e assistenza totali. A tutti va il nostro più sentito ringraziamento".