Olimpiadi: morto Charles Coste, decano degli olimpionici, aveva 101 anni

04 Nov 2025 - 15:05

Il francese Charles Coste, l'olimpionico e campione di ciclismo più anziano al mondo, è morto all'età di 101 anni. La presidenza francese ha annunciato oggi il decesso dell'ex atleta avvenuta giovedì scorso. Coste vinse la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Londra del 1948, disputate nel celebre velodromo di Herne Hill. Tornò alla ribalta lo scorso anno come penultimo tedoforo olimpico per i Giochi di Parigi del 2024. L'ufficio di Emmanuel Macron ha affermato che Coste è stato "fino al suo ultimo respiro, l'instancabile messaggero di una certa idea di sport". Coste ha emozionato il pubblico parigino mentre portava la torcia olimpica, vestito di bianco, su una sedia a rotelle sotto la pioggia. Ha acceso le torce dei medagliati d'oro olimpici francesi Teddy Riner e Marie-José Pérec, che hanno collaborato per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura sotto la pioggia battente. "Quel momento ha simboleggiato la passione e lo spirito di trasmissione che lo hanno guidato", ha detto Riner. "Charles Coste incarnava la dedizione, il rispetto e l'amore per lo sport in tutte le sue forme". 

