Officine Mattio presenta la nuova granfondo: l'endurance fatta per vincere

“Abbiamo deciso di riportare in gamma la Granfondo, che era stata una bicicletta di grande successo cinque anni fa, reinterpretandola con contenuti completamente moderni” spiega Giovanni Monge Roffarello, fondatore e CEO di Officine Mattio. “Abbiamo lavorato su un’integrazione totale dei cavi e delle guaine, migliorando l’impatto aerodinamico e ampliando il passaggio ruota fino a 36 mm sul posteriore e 40 mm sull’anteriore, per adattarla alle nuove tendenze delle ruote con canali più larghi. Le nuove tubazioni, realizzate con resine di ultima generazione e carbonio ad altissimo modulo, garantiscono prestazioni elevate senza rinunciare al comfort. È una bici moderna, pensata per l’endurance ma capace di essere competitiva nelle granfondo. Guardandola oggi, ritrovo l’anima della prima Granfondo: è la sua erede naturale, ma in versione 4.0. A livello di linee e design, credo sia una delle biciclette più belle mai uscite da Officine Mattio.”