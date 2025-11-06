Logo SportMediaset

Officine Mattio presenta la nuova granfondo: l'endurance fatta per vincere

06 Nov 2025 - 09:09

C’è un momento in cui i limiti vengono superati. Quando la strada chiama e la leggerezza si trasforma in forza. È lì che nasce il desiderio di andare oltre: di chiedere di più alla strada, al mezzo e a se stessi.

È su questa convinzione che Officine Mattio presenta la nuova GRANFONDO, un progetto che reinterpreta in chiave contemporanea uno dei modelli più amati del marchio.

Il risultato è una bici endurance capace di coniugare comfort, eleganza e prestazione, artigianalità italiana e innovazione tecnologica. Ogni linea del telaio nasce da un accurato processo di ricerca e sviluppo; ogni verniciatura è realizzata a mano nei laboratori di Cuneo, per rendere ogni esemplare unico.

Doppia geometria per una performance su misura

Con il modello GRANFONDO vogliamo rafforzare la nostra convinzione che non necessariamente una bicicletta rigida e reattiva sia la più performante.

Ogni ciclista ha le proprie esigenze e il proprio stile di guida, e la GRANFONDO è stata progettata per esaltare le prestazioni del pubblico delle granfondo: appassionati che trascorrono molte ore in sella e cercano una bici capace di unire comfort e performance.

La nuova GRANFONDO sarà disponibile in due versioni di geometrie standard: una più racing, ispirata ai modelli corsaioli già presenti in gamma OM, e una dedicata a chi desidera una posizione più rilassata e votata al cicloturismo.

Un concetto moderno di endurance

“Abbiamo deciso di riportare in gamma la Granfondo, che era stata una bicicletta di grande successo cinque anni fa, reinterpretandola con contenuti completamente moderni” spiega Giovanni Monge Roffarello, fondatore e CEO di Officine Mattio. “Abbiamo lavorato su un’integrazione totale dei cavi e delle guaine, migliorando l’impatto aerodinamico e ampliando il passaggio ruota fino a 36 mm sul posteriore e 40 mm sull’anteriore, per adattarla alle nuove tendenze delle ruote con canali più larghi. Le nuove tubazioni, realizzate con resine di ultima generazione e carbonio ad altissimo modulo, garantiscono prestazioni elevate senza rinunciare al comfort. È una bici moderna, pensata per l’endurance ma capace di essere competitiva nelle granfondo. Guardandola oggi, ritrovo l’anima della prima Granfondo: è la sua erede naturale, ma in versione 4.0. A livello di linee e design, credo sia una delle biciclette più belle mai uscite da Officine Mattio.”

Tecnologia, design e performance

Il nuovo telaio GRANFONDO è interamente progettato e sviluppato in Italia, come tutta la gamma di Officine Mattio, con l’obiettivo di offrire una guida fluida, stabile e confortevole, ideale per le lunghe distanze.

Le geometrie riviste privilegiano una posizione comoda ma performante, mentre la costruzione in carbonio di ultima generazione, frutto dell’esperienza OM nel custom design, assicura leggerezza e rigidità torsionale.

Telaio: fasciato in carbonio TORAYCA T1000

Passaggio ruota: fino a 36 mm posteriore e 40 mm anteriore

Integrazione: totale dei cavi per massima pulizia estetica e aerodinamica

Peso del telaio (taglia M): 875 g

Verniciatura: realizzata a mano negli stabilimenti Officine Mattio di Cuneo

La nuova Officine Mattio GRANFONDO sarà disponibile in più configurazioni, con montaggi personalizzabili.

Il modello viene proposto a partire da € 6.990,00: come per tutta la gamma OM, è possibile scegliere componenti e colorazioni tramite il configuratore Officine Mattio.

La filosofia OM

La nuova GRANFONDO rappresenta la visione Officine Mattio per l’endurance moderna: una bici che unisce il comfort sulle lunghe distanze alla performance delle competizioni, nata per chi vive il ciclismo con passione, dedizione e stile.

Non solo una bicicletta, ma un manifesto del modo italiano di interpretare la passione di Officine Mattio per il ciclismo.

