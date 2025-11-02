Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

È stata una delle World Series più belle di sempre. È finita con una Gara 7 talmente ricca di episodi che è difficile elencarli. L'hanno vinta i Los Angeles Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando fino all'ultimo respiro, grazie al fuoricampo di Will Smith che li ha portati per la prima volta in vantaggio nell'undicesima ripresa. L'hanno persa i Toronto Blue Jays, che erano stati avanti 3-0 e poi ancora 4-2. Nel finale sono stati due volte a un passo dalla vittoria. Ma la giocata chiave ha unito importanza e spettacolo: alla fine della nona ripresa, sul 4 pari, la battuta di Clement — che avrebbe consegnato il titolo ai Blue Jays — è stata cancellata da una presa al volo di Pages. Si è lanciato in corsa, ha travolto anche il compagno Kiké Hernández pur di prendere quella palla, spazzando via in un attimo le speranze del Rogers Centre di Toronto, strapieno e selvaggiamente rumoroso. Un'azione che verrà rivista mille volte nei prossimi decenni, un perfetto incubo di Halloween per i tifosi dei Blue Jays. I Dodgers diventano così la prima squadra a vincere per due anni consecutivi le World Series: non accadeva da venticinque anni. Ha vinto la squadra che tutti avevano indicato come favorita all'inizio della stagione — ma niente è stato scontato, nulla facile.