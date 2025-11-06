Epicdays presenta Lombardy Gran Trail 2026, un colpo di pedale per scoprire la Lombardia

Il tracciato LGT Long One misura 550 km e ha 3.500 m di dislivello e condurrà i partecipanti a entrare nel paesaggio orientale e meridionale della Lombardia. Quartier generale e partenza e arrivo dell’intera manifestazione sarà la sede di Santini Cycling a Bergamo, da qui i randonneur proseguiranno verso il Lago d’Iseo, attraversando la Franciacorta per raggiungere il Lago di Garda e da qui scendere a Mantova e Cremona. Prevista anche una breve “uscita” dalla Lombardia per raggiungere Piacenza, città di storia e di ciclismo, che si trova sulla naturale direttrice verso Pavia. Ovviamente non piò mancare Milano, ultima provincia prima di rientrare a Bergamo. Un mix unico di storia e modernità, tradizione e tecnologia. È un viaggio dentro l’essenza più pura della Lombardia.