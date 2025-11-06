Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Nba: prima sconfitta per Oklahoma, Doncic stende San Antonio

06 Nov 2025 - 10:00

Prima sconfitta in regular season Nba per Oklahoma City, che cade in volata a Portland: i Trail Blazers battono i Thunder 121-119. I Los Angeles Lakers battono San Antonio Spurs, al secondo ko dopo la partenzas sprint, in rimonta grazie al solito super Luka Doncic. È crisi per Memphis e Dallas, sconfitte in casa rispettivamente da Houston e New Orleans e sempre più in basso in classifica a Ovest. Oltre all'assente di lungo corso LeBron James, nella sfida casalinga contro San Antonio i Lakers devono fare a meno anche di Austin Reaves e vanno sotto in doppia cifra nel 4° quarto. Da lì in poi, però, i padroni di casa cambiano marcia e vincono in volata 118-116. Il grande protagonista della serata è ancora una volta Luka Doncic, che segna 35 punti sfiorando la tripla doppia con 13 assist e 9 rimbalzi. "Avrei dovuto segnare tutti i miei liberi", il commento finale dello sloveno, 13/17 dalla lunetta contro gli Spurs. Protagonista della vittoria dei Denver Nuggets sui Miami Heat (122-112) e' invece un Nikola Jokic nel suo formato migliore. Per il serbo tripla doppia: 33 punti, 16 assist e 15 rimbalzi.

Ultimi video

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

I più visti di Altri Sport

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:07
Canoa: per azzurri slalom test funzionali a Cpo 'Giulio Onesti' Roma
10:21
Sci, freestyle: distorsione a ginocchio per Flora Tabanelli
10:00
Basket, Nba: prima sconfitta per Oklahoma, Doncic stende San Antonio
09:09
Officine Mattio presenta la nuova granfondo: l'endurance fatta per vincere
08:00
Epicdays presenta Lombardy Gran Trail 2026, un colpo di pedale per scoprire la Lombardia