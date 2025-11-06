Basket, Nba: prima sconfitta per Oklahoma, Doncic stende San Antonio

Prima sconfitta in regular season Nba per Oklahoma City, che cade in volata a Portland: i Trail Blazers battono i Thunder 121-119. I Los Angeles Lakers battono San Antonio Spurs, al secondo ko dopo la partenzas sprint, in rimonta grazie al solito super Luka Doncic. È crisi per Memphis e Dallas, sconfitte in casa rispettivamente da Houston e New Orleans e sempre più in basso in classifica a Ovest. Oltre all'assente di lungo corso LeBron James, nella sfida casalinga contro San Antonio i Lakers devono fare a meno anche di Austin Reaves e vanno sotto in doppia cifra nel 4° quarto. Da lì in poi, però, i padroni di casa cambiano marcia e vincono in volata 118-116. Il grande protagonista della serata è ancora una volta Luka Doncic, che segna 35 punti sfiorando la tripla doppia con 13 assist e 9 rimbalzi. "Avrei dovuto segnare tutti i miei liberi", il commento finale dello sloveno, 13/17 dalla lunetta contro gli Spurs. Protagonista della vittoria dei Denver Nuggets sui Miami Heat (122-112) e' invece un Nikola Jokic nel suo formato migliore. Per il serbo tripla doppia: 33 punti, 16 assist e 15 rimbalzi.