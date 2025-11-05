Logo SportMediaset

Altri sport
pugilato

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

Quattro titoli in palio, i giganti del pugilato italiano Dario Morello, Jonathan Kogasso, Momo El Maghraby, Francesco Paparo per una notte da sogno. Con la telecronaca di Davide Dezan, Clemente Russo e Niccolò Pavesi.

05 Nov 2025 - 15:55
00:27 
taf
the art of fighting
8 novembre
canale 20

