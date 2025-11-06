Logo SportMediaset

Sci, freestyle: distorsione a ginocchio per Flora Tabanelli

06 Nov 2025 - 10:21
© fisi.org

Flora Tabanelli, impegnata nel raduno austriaco di Stubai insieme al resto della squadra di slopestyle di Coppa del mondo, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, si recherà nelle prossime ore presso la casa di cura "La Madonnina" di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri.

Tabanelli è campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air: una delle speranze azzurre di medaglia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma per lei i Giochi ora diventano a rischio. Per l'Italia sarebbe una maledizione dopo gli infortuni Federica Brignone e Marta Bassino.

flora tabanelli
infortunio
milano-cortina 2026

