La proposta di Djokovic per salvare il tennis: set su 4 game e niente vantaggi

Non è la prima volta che Novak Djokovic propone cambiamenti nel tennis per renderlo più attraente, soprattutto se l'obiettivo è conquistare un pubblico più giovane. A tal proposito, il serbo ha avanzato una proposta rivoluzionaria: set al meglio dei quattro game, punteggio senza vantaggi e partite della durata massima di due ore. Intervistato dallo YouTuber Nick Knows Ball, il serbo è stato schietto sulla necessità di cambiare il formato delle partite. "Dobbiamo cambiare il sistema di punteggio. I set non dovrebbero più essere giocati al meglio dei sei game, ma al meglio dei quattro. E eliminerei anche il vantaggio. Nei set al meglio dei cinque, questo manterrebbe la durata delle partite intorno alle due ore. Sarebbe meglio per tutti", ha affermato.