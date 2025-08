Nuoto, Mondiali: Quadarella super ma è quarta negli 800 stile libero, Ceccon ottavo nei 100 farfalla

QUADARELLA: "RECORD EUROPEO? NON ME L'ASPETTAVO"

"Non mi sarei mai aspettata tutto questo, sono tranquilla dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico ho lavorato davvero bene. Sono proprio contenta di me stessa". Così Simona Quadarella commenta ai microfoni di RaiSport il suo quarto posto con il record europeo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. "Sapevo che per il podio sarebbe stato molto difficile, non pensavo così difficile. Quando visto che sarebbe stato molto complicato ho pensato solo al record europeo, ho fatto proprio gara da sola", ha aggiunto. "Sono molto contenta del doppio record europeo nei 1500 e negli 800, ora c'è una consapevolezza diversa. Non pensavo di migliorare così tanto in questo momento, una cosa mi fa davvero ben sperare", ha detto ancora Quadarella. "Ledcky? E' un'atleta fantastica, per me nuotare con lei è motivo di grande orgoglio. Questi grandi campioni sono quelli che ci spingono a dare sempre il massimo", ha concluso.