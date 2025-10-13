New York Times: un quotidiano cinese pubblica un beditoriale di LeBron, ma non è suo

La Cina punta su LeBron James, pubblicando a suo nome un articolo su un quotidiano del Partito Comunista, che però lui non ha mai scritto. Il People's Daily il mese scorso ha pubblicato quello che sembrava un raro editoriale scritto da uno straniero, la stella del basket Nba, appunto. Nel pezzo, fa sapere il New York Times, si elogiava il basket come ponte culturale tra i paesi, ma LeBron aveva semplicemente parlato con alcuni giornalisti cinesi durante un viaggio nel paese asiatico, e il giornale ha trasformato quei commenti in un pezzo con il suo nome. Essere dipinto come l'autore di un articolo sul People's Daily, la voce del partito al governo, non è cosa da poco, scrive il Nyt: suggerisce infatti che il cestista stia appoggiando il messaggio di Pechino in un momento di profonde tensioni con Washington. Per Adam Silver, il commissario dell'Nba, questo gesto ha oltrepassato il limite: "Prendere le parole di qualcuno e poi farle passare per un editoriale in prima persona - ha detto al quotidiano newyorkese - non è appropriato". L'incidente rappresenta solo l'ultimo promemoria del potenziale campo minato politico che la lega si trova ad affrontare con la ripresa delle partite in Cina dopo un'assenza di sei anni.