Ciclismo, Mavi Garcia torna alla UAE Team ADQ per chiudere la sua carriera nel 2026

La spagnola Mavi Garcia quest’anno, a 41 anni, ha vissuto la sua stagione migliore della carriera vincendo una tappa al Tour de France Femmes e recentemente la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo in Ruanda.



Risultati che hanno convinto l’atleta di Palma di Maiorca – con un passato come campionessa di Duathlon e che nelle ultime due annate ha vestito i colori del team Liv AlUla Jayco – a continuare un altro anno in bicicletta e optare per un ritorno all’UAE Team ADQ per chiudere qui la sua carriera nella stagione 2026. Infatti, Mavi Garcia aveva già vestito la maglia della formazione emiratina nel 2022, proprio all’inizio del progetto, e ora ha deciso di tornare, firmando un contratto per la stagione 2026, che sarà l’ultima della sua carriera.



“Penso che sia l'opzione migliore per me – ammette Mavi Garcia –. Conosco la squadra e molte delle persone che sono qui sia atlete che staff. Inoltre, credo di poter dare un grande contributo e di poter avere un ruolo diverso adesso rispetto a quello che ho sempre avuto. Con Elisa come leader di questa squadra, voglio poterla supportare e, allo stesso tempo, aiutare le giovani del team. Poi, vorrei continuare a condividere tutto ciò che ho appreso nella mia carriera e contribuire alla crescita della squadra, magari anche dopo aver terminato la mia carriera da ciclista”.



Il 2025 è stato un anno incredibile per la maiorchina. “Penso di poter dire di aver raggiunto quest’anno il massimo della mia carriera con la vittoria di tappa al Tour de France e ora la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo. È stato davvero speciale!”



Un altro momento speciale della sua carriera è stato proprio l’anno vissuto con la maglia di UAE Team ADQ: “Ho tanti momenti belli da ricordare, ma, se devo sceglierne uno, direi il Giro d'Italia Donne 2022, dove sono arrivata terza in Classifica Generale. Ero nella condizione di forma migliore che abbia mai avuto in tutta la mia vita, ed è stato un podio molto combattuto, in cui le mie compagne di squadra mi hanno aiutato molto. Soprattutto Erica Magnaldi era stata fondamentale e sono contenta di poter tornare ad essere una sua compagna di squadra dal prossimo anno”.



Il 2026 sarà un anno speciale e molto particolare da vivere ancora con UAE Team ADQ: “Anche se sarà il mio ultimo anno in bicicletta, ripartirò con rinnovato entusiasmo e credo che lo affronterò in maniera diversa dal solito, potrò godermi di più questa stagione che sarà molto speciale per me. Ho scelto di tornare a UAE Team ADQ principalmente per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Conosco fin dall’inizio le ambizioni di questo progetto e voglio essere disponibile ad aiutare Elisa Longo Borghini e anche avere qualche opportunità, perché credo che non si finisce mai di migliorare”, conclude Mavi Garcia.



Melissa Moncada, Presidente di UAE Team ADQ ha detto: “Diciamo bentornata a casa a Mavi Garcia. Quello che ha fatto quest’anno è qualcosa di incredibile ed è un esempio di dedizione e professionalità. Quando ha espresso il desiderio di concludere la sua carriera nel nostro team non potevamo che dire di sì perché Mavi è un’atleta che ha lasciato il segno in questa squadra all’inizio del nostro progetto e sapere di poter contare ancora sulla sua esperienza e passione è uno stimolo grande anche per le tante giovani del nostro team”.