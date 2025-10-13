Ciclismo, Scaroni e Longo Borghini allungano nella Coppa Italia delle Regioni

Nella classifica GPM uomini è sempre Christian Scaroni l’unico in TOP 10 a prendere punti.

Il corridore dell’XDS Astana Team conquista 20 punti e sale a 70, assestandosi in terza posizione dietro ad Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) con 77 punti e al leader Mattia Bais, stabile a 110.

Secondo e terzo fra gli scalatori di giornata sono Matteo Scalco e Mattia Gaffuri (Team Polti–VisitMalta), che ottengono rispettivamente 15 e 8 punti.