Ciclismo, Scaroni e Longo Borghini allungano nella Coppa Italia delle Regioni

13 Ott 2025 - 22:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il doppio appuntamento a Oropa con il Trofeo Tessile e Moda con partenza dal Valdengo ecco le graduatorie aggiornate della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo. 

Classifica Individuale

Fra gli uomini allunga Christian Scaroni (225 pt, XDS Astana Team), che guadagna 24 punti e sale a 225, consolidando ulteriormente la sua leadership in classifica.
A completare il podio troviamo sempre Simone Velasco (XDS Astana Team) con 110 punti e Davide Piganzoli (Team Polti–VisitMalta) con 104.

Nella classifica femminile la protagonista è Elisa Longo Borghini (163 pt, UAE Team ADQ) che, con la vittoria sul traguardo di Oropa, conquista 40 punti e sale a 163, allungando sulla seconda posizione occupata da Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) con 91 punti.
Recupera posizioni Gaia Segato (Bepink–Imatra–Bongioanni), che con i 5 punti ottenuti in Piemonte sale a 38 e passa da 8^ a 6^. Da segnalare anche i 18 punti conquistati da Barbara Malcotti (Human Power Health) grazie al sesto posto in gara.

Classifica Team

È il Team Polti–VisitMalta ad ottenere più punti dal Trofeo Tessile & Moda.
La squadra, che guida la classifica ormai da diverse tappe, ottiene 18 punti e sale a 371.
Dietro, la VF Group–Bardiani CSF–Faizanè prova a tenere il passo ma riesce a guadagnare solo 14 punti, salendo così a 329. La distanza fra le due compagini è ora di 42 punti.

Fra le squadre femminili, continua la corsa in testa della Bepink–Imatra–Bongioanni: con i 26 punti guadagnati a Oropa, la squadra leader sale a 158.
Dietro, la Top Girls–Fassa Bortolo prende 4 punti e sale a 61.. Torna a fare punti invece la Isolmant–Premac–Vittoria, che con i 7 guadagnati sale a 33.

Classifica Giovani

Al maschile fra i giovani  non si registrano movimenti nella TOP 5. A guidare la classifica c’è sempre Davide Piganzoli con 104 punti, seguito da Alessandro Pinarello (VF Group–Bardiani CSF–Faizanè) e Francesco Busatto, entrambi con 60 punti. Il giovane che guadagna più punti di giornata è Matteo Scalco (VF Group–Bardiani CSF–Faizanè), con 10.

Per le ragazze, resta in testa Gaia Segato, che con i 5 punti conquistati sale a 66 e allunga su Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), ferma a 55. La seconda ciclista a ottenere più punti di giornata in questa classifica è Barbara Malcotti: 18.

Classifica Combattività

Christian Scaroni, sale a 50 punti, con i 20 del combattivo di giornata, portandosi in quinta posizione. 15 punti invece per Kevin Pezzo Rosola (General Store–Essegibi–F.lli Curia), secondo per combattività sulle salite di Oropa. Resta leader della classifica Lorenzo Milesi (Movistar Team) con 100 punti.

Al femminile, la combattente di giornata è  Elisa Longo Borghini, che si porta a casa 23 punti e sale a 97, assicurandosi la prima posizione in solitaria davanti a Monica Trinca Colonel, ferma a 74 punti. Anche qui troviamo protagonista Barbara Malcotti, cui la giuria assegna 13 punti che le permettono di salire a 43 e conquistare il terzo posto.
Terza atleta più combattiva di giornata è Greta Marturano (UAE Team ADQ), che con i 6 punti guadagnati entra per la prima volta in questa speciale classifica.

Classifica GPM

Nella classifica GPM uomini è sempre Christian Scaroni l’unico in TOP 10 a prendere punti.
Il corridore dell’XDS Astana Team conquista 20 punti e sale a 70, assestandosi in terza posizione dietro ad Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) con 77 punti e al leader Mattia Bais, stabile a 110.
Secondo e terzo fra gli scalatori di giornata sono Matteo Scalco e Mattia Gaffuri (Team Polti–VisitMalta), che ottengono rispettivamente 15 e 8 punti.

Per questa tappa di Coppa Italia delle Regioni Donne, le classifiche GPM e Combattività viaggiano sullo stesso binario: anche qui Elisa Longo Borghini fa bottino pieno, conquistando 23 punti e salendo a 137, con ben 97 lunghezze di vantaggio sulla seconda, Marta Cavalli (Team Picnic–PostNL) con 40 punti. Seconda e terza scalatrice di giornata sono nuovamente Barbara Malcotti e Greta Marturano, che si portano a casa rispettivamente 13 e 6 punti.
 

