Nba: Atlanta cede Trae Young a Washington in cambio di CJ McCollum

La storia di Trae Young con gli Atlanta Hawks è finita. Una persona a conoscenza del dossier afferma che gli Hawks hanno concordato di cedere Young ai Washington Wizards in cambio di un pacchetto che include il veterano CJ McCollum. Anche Corey Kispert passerà da Washington ad Atlanta. La persona che ha confermato l'accordo ha parlato con l'Associated Press in condizione di anonimato, poiché lo scambio non aveva ancora ricevuto la necessaria approvazione da parte della lega mercoledì sera. I Wizards hanno tenuto McCollum e Kispert fuori dalla sconfitta di mercoledì sera a Philadelphia. Young era in panchina in abiti civili, invece, per la partita degli Hawks contro i New Orleans in trasferta.