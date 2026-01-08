Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Atlanta cede Trae Young a Washington in cambio di CJ McCollum

08 Gen 2026 - 14:07

La storia di Trae Young con gli Atlanta Hawks è finita. Una persona a conoscenza del dossier afferma che gli Hawks hanno concordato di cedere Young ai Washington Wizards in cambio di un pacchetto che include il veterano CJ McCollum. Anche Corey Kispert passerà da Washington ad Atlanta. La persona che ha confermato l'accordo ha parlato con l'Associated Press in condizione di anonimato, poiché lo scambio non aveva ancora ricevuto la necessaria approvazione da parte della lega mercoledì sera. I Wizards hanno tenuto McCollum e Kispert fuori dalla sconfitta di mercoledì sera a Philadelphia. Young era in panchina in abiti civili, invece, per la partita degli Hawks contro i New Orleans in trasferta. 

Ultimi video

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:11
Rugby, Sara Tounesi annuncia il ritiro: "Ho dato tutto a questo sport"
14:07
Nba: Atlanta cede Trae Young a Washington in cambio di CJ McCollum
13:49
Tennis, a Seul bagno di folla anche per Alcaraz in vista della sfida con Sinner
13:30
Biathlon: azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke
13:18
Australian Open: la cinese Zheng annuncia che non parteciperà