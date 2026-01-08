Milano Cortina, Abodi: "Con tregua olimpica sport al centro diplomazia"

La firma della tregua olimpica "è una delle tante emozioni che mi è stata regalata dal presidente Meloni" con cui "si mette lo sport al centro della diplomazia" e "di fronte alla quale ci si ferma e le guerre tacciano. L'augurio è che sia così e bisogna intensificare la diplomazia internazionale perchè questo succeda. Nel frattempo la dichiarazione firmata è stata siglata da 165 paesi su 193 alle Nazioni Unite. Vuol dire che c'è voglia di pace, di tregua". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai microfoni di Rai Isoradio nel programma 'Da Casello a Casello' condotto da Camilla Ferranti. "Lo sport ha solo un interesse, quello del rispetto. C'è la consapevolezza che non sarà semplice, ma nella volontà di dare un contributo. E lo sport lo fa ogni giorno", ha aggiunto il ministro.