Milano Cortina, Abodi: "Con tregua olimpica sport al centro diplomazia"

08 Gen 2026 - 16:15

La firma della tregua olimpica "è una delle tante emozioni che mi è stata regalata dal presidente Meloni" con cui "si mette lo sport al centro della diplomazia" e "di fronte alla quale ci si ferma e le guerre tacciano. L'augurio è che sia così e bisogna intensificare la diplomazia internazionale perchè questo succeda. Nel frattempo la dichiarazione firmata è stata siglata da 165 paesi su 193 alle Nazioni Unite. Vuol dire che c'è voglia di pace, di tregua". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai microfoni di Rai Isoradio nel programma 'Da Casello a Casello' condotto da Camilla Ferranti. "Lo sport ha solo un interesse, quello del rispetto. C'è la consapevolezza che non sarà semplice, ma nella volontà di dare un contributo. E lo sport lo fa ogni giorno", ha aggiunto il ministro. 

17:14
"La Neve Non Fa Distinzioni": sci alpino e snowboard paralimpici accessibili a bambini e ragazzi con disabilità
17:05
Testolin: "Passaggio fiamma olimpica celebra la nostra attenzione allo sport"
16:15
Milano Cortina, Abodi: "Con tregua olimpica sport al centro diplomazia"
15:01
Wimbledon, IBM e All England Club rinnovano partnership tecnologica
14:11
Rugby, Sara Tounesi annuncia il ritiro: "Ho dato tutto a questo sport"