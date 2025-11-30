Nba: Cooper Flagg trascina Dallas, Detroit vince a Miami

Otto le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana e tra i risultati, in evidenza, il successo in trasferta dei Detroit Pistons nel big match sul campo dei Miami Heat, battuti 138-135 con protagonista Cade Cunningham con 29 punti mentre non è sceso in campo Simone Fontecchio. Cade a sorpresa, dopo 9 successi di fila, Toronto, battuta dai Charlotte Hornets all'overtime 118-111. Anthony Edwards con 39 punti trascina Minnesota al successo (119-115) sui Boston Celtics. Vittoria anche per gli Indiana Pacers a Chicago (103-101) grazie a un canestro a un decimo dalla fine di Pascal Siakam. I Warriors, privi di Stephen Curry, piegano i Pelicans 104-96 grazie a un Jimmy Butler da 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. I Denver Nuggets dominano a Phoenix vincendo 130-112 grazie a un Jokic immarcabile (26 punti, 10 assist e 7/7 dal campo). Cooper Flagg trascina Dallas con 35 punti per il 114-110 con cui i Mavericks rimontano e battono i Clippers all'Intuit Dome. A Los Angeles non bastano i 30 di Leonard. Dopo sette sconfitte in fila tornano a vincere anche i Bucks che superano 116-33 i Brooklyn Nets. Decisivi per Milwaukee i 29 punti in soli 19 minuti di un Giannis Antetokounmpo che festeggia con un successo il raggiungimento di quota 21.000 realizzati in carriera.