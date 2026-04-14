Nuoto, Assoluti: Pilato torna in vasca e fa miglior tempo in batteria 100 rana

Benedetta Pilato è scesa in vasca agli Assoluti di nuoto che si stanno svolgendo a Riccione, prima uscita pubblica a livello nazionale per la nuotatrice azzurra dopo che ad agosto 2025 fu fermata, con la compagna di nazionale Chiara Tarantino, all'aeroporto di Singapore. Entrambe con l'accusa, poi riconosciuta, di aver sottratto prodotti cosmetici dal duty free dello scalo asiatico. Il 9 ottobre la Fin le aveva sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Stamattina Pilato, 21 anni, ha partecipato alle batterie dei 100 rana, di cui é primatista italiana, stabilendo il miglior tempo in 1'06"77.