Mondiali ciclismo: Slovacchia senza corridori, in gara un massaggiatore

Per una sfortunata concomitanza di eventi, la Slovacchia è costretta a schierare un massaggiatore al via della prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo in corso a Montreal, unica via per evitare penalizzazioni nei ranking per nazionali dell'Uci. A condividere il percorso di 273 km con campioni del calibro di Remco Evenepoel sarà così Vladimir Kovacik, un ex ciclista di 28 anni che non gareggia dal 2017 e che è ora al seguito della squadra come massaggiatore, dato che i componenti ufficiali della squadra - Lukas Kubis, Matthias Schwarzbacher e Martin Svrcek - hanno dovuto ritirarsi per infortuni o altre motivazioni.