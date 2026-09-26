Mondiali ciclismo: Slovacchia senza corridori, in gara un massaggiatore

26 Set 2026 - 18:48
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© Foto da web

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Per una sfortunata concomitanza di eventi, la Slovacchia è costretta a schierare un massaggiatore al via della prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo in corso a Montreal, unica via per evitare penalizzazioni nei ranking per nazionali dell'Uci. A condividere il percorso di 273 km con campioni del calibro di Remco Evenepoel sarà così Vladimir Kovacik, un ex ciclista di 28 anni che non gareggia dal 2017 e che è ora al seguito della squadra come massaggiatore, dato che i componenti ufficiali della squadra - Lukas Kubis, Matthias Schwarzbacher e Martin Svrcek - hanno dovuto ritirarsi per infortuni o altre motivazioni.

Alla Slovacchia sarebbe bastato schierare almeno un'atleta nella gara elite femminile, ma l'unica prevista, Nora Jencusova, ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. "Sarà una presenza simbolica, ma è importante per la Slovacchia avere una rappresentanza minima nella categoria élite per mantenere la classifica per i futuri campionati del mondo, europei e olimpiadi", ha dichiarato la federazione slovacca.

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