Tennis, la capitana Garbin: "Sono comunque fiera delle mie ragazze"

"Sono davvero, davvero fiera di loro perché ogni volta hanno dato tutto quello che potevano. Jasmine ha giocato una partita incredibile l'altro giorno ed era un po' stanca, ma non deve essere una scusa. Tyra ha giocato per la prima volta e non è mai facile, c'è sempre tanta tensione: ho tanta fiducia in lei e l'ho scelta nonostante avesse un'avversaria di alto livello". Prevale l'orgoglio, nelle parole della capitana Tathiana Garbin in conferenza stampa, dopo la sconfitta dell'Italia in Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. "Sono contenta però di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Le ragazze hanno sempre espresso un gran livello ed un atteggiamento esemplare, con piena disponibilità", ha detto Garbin, capitana delle azzurre già dalla finale raggiunta e persa nel 2023, e poi nei due storici successi delle ultime stagioni. "L'Ucraina ha giocatrici fortissime, anche loro hanno onorato la loro bandiera, giocando un ottimo tennis", ha concluso.