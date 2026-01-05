Nba: Oklahoma sconfitta a Phoenix, super Doncic trascina i Lakers

Otto i match disputati nella notte Nba, con la sfontitta sulla sirena di Oklahoma City sul parquet di Phoenix e la grande rimonta dei Lakers guidati da un super Luka Doncic. Devin Booker firma il canestro decisivo a 0.7 secondi dalla fine e regala ai Phoenix Suns il successo per 108-105 contro gli Oklahoma City Thunder a cui non bastano i 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander. I Los Angeles Lakers battono i Memphis Grizzlies in rimonta 120-114, trascinati da un Doncic da 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, per LeBron James 26 punti e 10 assist. Nelle altre partite, Detroit passa a Cleveland 114-110 grazie ai 27 punti di Cade Cunningham e ai 25 di Daniss Jenkins. Gli Orlando Magic superano gli Indiana Pacers 135-127 infliggendo loro la dodicesima sconfitta consecutiva, trascinati dai 31 punti di Desmond Bane e dalla doppia doppia di Paolo Banchero da 28 punti e 12 rimbalzi. I Brooklyn Nets superano i Denver Nuggets (sempre senza Nikola Jokic, ndr) 127-115, trascinati dal grande ex Michael Porter Jr. autore di 27 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. I Minnesota Timberwolves travolgono i Washington Wizards 141-115 trascinati dai 35 punti di Anthony Edwards. I Miami Heat travolgono New Orleans 125-106 con 34 punti di Norman Powell, Simone Fontecchio solo 60" in campo. Infine trascinati da Giannis Antetokounmpo, autore di 37 punti e 11 rimbalzi, i Milwaukee Bucks superano i Sacramento Kings 115-98 in trasferta.