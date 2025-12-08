Vela, Maddalena Spanu trionfa nella Coppa del mondo di Wingfoil

Maddalena Spanu, atleta oristanese del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, chiede il 2025 in bellezza conquistando in Brasile la Coppa del Mondo di WingFoil Racing. Al secondo e terzo posto si sono classificate Vaina Picot e Aimilia Kosti. Un anno d'oro quello della giovane atleta sarda, che ha vinto tutto il vincibile nella disciplina del WingFoil, dal Campionato Europeo al Campionato Mondiale fino alla Coppa del Mondo. A soli 19 anni, Maddalena si è distinta in tutte le competizioni a cui ha preso parte, configurandosi come atleta di riferimento nella disciplina del WingFoil. "Il 2025 è stato come vivere un sogno. Non avrei mai pensato di concludere un anno di eventi imbattuta nel WingFoil, è stato tutto incredibilmente perfetto", commenta Maddalena Spanu. Nel corso della stagione, ha trionfato in tutte le tappe della Coppa del Mondo di WingFoil Racing: in Marocco, Svizzera, Turchia, Cina e Brasile. A questi successi si aggiungono le vittorie dei titoli di campionessa europea WingFoil Racing e campionessa mondiale Formula Wing, a conferma della sua determinazione e costanza ai massimi livelli. In Brasile, dopo una settimana di performance incredibili, Maddalena è entrata in finale con 18 vittorie su 21 gare disputate che l'hanno vista in testa alla classifica con un punteggio solido. Alla giovane wingfoiler era sufficiente una sola vittoria, che si sarebbe sommata ai due bullet, per conquistare la vittoria. "Ancora non riesco a credere di essere riuscita a conquistare la vittoria della tappa in Brasile e la vittoria della Coppa del Mondo - racconta Maddalena - concludendo l'anno imbattuta. Mi sono impegnata moltissimo, nei momenti di difficoltà mi sono ripetuta innumerevoli volte di non mollare mai e questo è il consiglio che costantemente mi sento di dare a tutti gli atleti. Guardare oggi a tutti i traguardi conquistati nel 2025 mi sembra irreale. Ci tengo a ringraziare di cuore chi ha reso possibile tutto questo, a partire da mio padre nonché mio allenatore, e poi la famiglia e gli amici, il programma Young Azzurra e lo Yacht Club Costa Smeralda, World Sailing, la Federazione Italiana Vela, la Classe WingFoil Racing, i partner e tutti coloro che mi hanno supportata lungo questo percorso".