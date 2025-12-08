Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela, Maddalena Spanu trionfa nella Coppa del mondo di Wingfoil

08 Dic 2025 - 10:23

Maddalena Spanu, atleta oristanese del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, chiede il 2025 in bellezza conquistando in Brasile la Coppa del Mondo di WingFoil Racing. Al secondo e terzo posto si sono classificate Vaina Picot e Aimilia Kosti. Un anno d'oro quello della giovane atleta sarda, che ha vinto tutto il vincibile nella disciplina del WingFoil, dal Campionato Europeo al Campionato Mondiale fino alla Coppa del Mondo. A soli 19 anni, Maddalena si è distinta in tutte le competizioni a cui ha preso parte, configurandosi come atleta di riferimento nella disciplina del WingFoil. "Il 2025 è stato come vivere un sogno. Non avrei mai pensato di concludere un anno di eventi imbattuta nel WingFoil, è stato tutto incredibilmente perfetto", commenta Maddalena Spanu. Nel corso della stagione, ha trionfato in tutte le tappe della Coppa del Mondo di WingFoil Racing: in Marocco, Svizzera, Turchia, Cina e Brasile. A questi successi si aggiungono le vittorie dei titoli di campionessa europea WingFoil Racing e campionessa mondiale Formula Wing, a conferma della sua determinazione e costanza ai massimi livelli. In Brasile, dopo una settimana di performance incredibili, Maddalena è entrata in finale con 18 vittorie su 21 gare disputate che l'hanno vista in testa alla classifica con un punteggio solido. Alla giovane wingfoiler era sufficiente una sola vittoria, che si sarebbe sommata ai due bullet, per conquistare la vittoria. "Ancora non riesco a credere di essere riuscita a conquistare la vittoria della tappa in Brasile e la vittoria della Coppa del Mondo - racconta Maddalena - concludendo l'anno imbattuta. Mi sono impegnata moltissimo, nei momenti di difficoltà mi sono ripetuta innumerevoli volte di non mollare mai e questo è il consiglio che costantemente mi sento di dare a tutti gli atleti. Guardare oggi a tutti i traguardi conquistati nel 2025 mi sembra irreale. Ci tengo a ringraziare di cuore chi ha reso possibile tutto questo, a partire da mio padre nonché mio allenatore, e poi la famiglia e gli amici, il programma Young Azzurra e lo Yacht Club Costa Smeralda, World Sailing, la Federazione Italiana Vela, la Classe WingFoil Racing, i partner e tutti coloro che mi hanno supportata lungo questo percorso".

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:23
Tennis, ranking Wta: Paolini ottava, avanza Cocciaretto
11:42
Tennis, ranking Atp: 19 azzurri in top 300, meglio solo Usa e Francia
10:23
Vela, Maddalena Spanu trionfa nella Coppa del mondo di Wingfoil
09:41
Nba, Oklahoma non si ferma mai, vincono anche Lakers e Nuggets
23:42
Formula 1, Vasseur: "Il 2026? Necessario sviluppo tutto l'anno"