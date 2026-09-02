Polonara al Festival della Cultura Sportiva di Rimini

A Rimini la quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva: da domani a domenica il capoluogo romagnolo accoglierà i protagonisti del mondo del benessere, della cultura e dell'agonismo. Tra gli ospiti l'ex giocatore di basket Achille Polonara, al quale nel 2025 fu diagnosticata una forma di leucemia che lo ha portato anche al coma, oggi nello staff dell'Avellino come assistente coach. Il festival, curato dall'associazione Sportellate in stretta sinergia con Shark Sport Events, animerà vari spazi della città. L'inaugurazione è prevista nel tardo pomeriggio ai giardini dei Palazzi dell'Arte, nel centro storico, con un approfondimento sui benefici fisici e psicologici dati dall'allenamento. Nei giorni successivi, al Cinema Fulgor interverranno alcune icone dello sport nazionale. Oltre a Polonara, tra gli ospiti anche l'ex bomber Luca Toni. Il palinsesto di appuntamenti intende mettere al centro educazione alimentare, inclusività e preparazione mentale con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. Previsti anche spazi per l'attività motoria in prima persona con lezioni di yoga, meditazione, functional training, tabata training, pole dance oltre competizioni di basket, pallavolo e passeggiate culturali.