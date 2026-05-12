F1: Ford diventa partner ufficiale dell'Autodromo di Monza

Ford diventa Official Automotive Partner dell'Autodromo Nazionale Monza. La partnership, presentata oggi nel 'Tempio della Velocità', sancisce un legame strategico che vedrà il marchio statunitense protagonista nel circuito brianzolo non solo durante il Gran Premio di Formula 1, ma per tutto l'anno con eventi, brandizzazioni di tribune e la fornitura di mezzi di servizio. "L'Autodromo nasce nel 1922 ed è il terzo al mondo, Ford è una delle prime case nate nel mondo", ha ricordato Giuseppe Redaelli, Presidente di Sias-Autodromo di Monza. Per Ford, il ritorno nel circus della F1, dove lavora con Red Bull e Visa Cash App RB per la fornitura delle Powertrains, rappresenta una "palestra fondamentale". "La Formula 1 è il contesto ideale per poter sperimentare e innovare, portando poi le tecnologie a beneficio dei consumatori", ha spiegato Marco Buraglio, Ad di Ford Italia. "Il ritorno al mondo racing non ha solo un valore di marketing ma un valore concreto - ha aggiunto- Ford vuole recitare un ruolo e chi guiderà il nostro prodotto lo sentirà nelle dinamiche di guida. Monza è una tappa fondamentale, un luogo iconico che ha fatto la storia della velocità".