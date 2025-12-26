Logo SportMediaset

Ciclismo: van der Poel è il re del cross, 16/a vittoria di fila

26 Dic 2025 - 21:35

Non ci sono rivali per Mathieu van der Poel nel ciclocross. L'olandese si è assicurato la sua quinta vittoria in altrettante gare in questa stagione, la quarta in coppa del mondo, vincendo la tappa odierna di Gavere, in Belgio. Prudente all'inizio della gara, van der Poel ha sfruttato un errore del belga Thibau Nys al settimo dei nove giri per staccarsi e conquistare un'altra vittoria in solitaria. "Anche senza quell'inconveniente, non sarei riuscito a battere Mathieu, che oggi era molto più forte", ha commentato Nys, che aveva sperato di impedire all'olandese di ottenere la sua 16/a vittoria consecutiva. Il campione della Alpecin Deceuninck non perde dal gennaio 2024 a Benidorm, in Spagna, quando era stato preceduto dal belga Wout Van Aert.

