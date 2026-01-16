Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Lakers crollano con Charlotte, Oklahoma passa a Houston

16 Gen 2026 - 10:52

Nove i match Nba di regular season disputati nella notte. Dopo la caduta a Sacramento, i Lakers subiscono la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite perdendo sul proprio terreno contro i Charlotte Hornets 135-117. I padroni di casa partono bene, hanno 39 punti da Luka Doncic e 29 da LeBron James, ma la fase centrale della gara è tuta di Charlotte, che con un LaMelo Ball da 30 punti, 11 assist, 6 rimbalzi e 9/17 al tiro dalla lunga distanza opera il sorpasso e la vittoria. Prova di forza dei Thunder, che sbancano Houston 119-91 ottenendo la quinta vittoria di fila. In una serata quasi normale per Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti, si mette in mostra Ajay Mitchell con i suoi 17 in uscita dalla panchina. Successo degli Spurs che dominano Milwaukee 119-101 (per Victor Wembanyama 22 punti e 10 rimbalzi) mentre Golden State batte i Knicks privi di Jalen Brunson 126-113 (non basta la doppia doppia da 17 punti e 20 rimbalzi di Karl Anthony-Towns). Gli Heat mandano 3 giocatori oltre i 20 punti, con Norman Powell a quota 26, ma l'attacco dei padroni di casa si ferma nel finale contro i Celtics che si impongono 119-114.

Serata complicata anche per Simone Fontecchio, che gioca poco meno di 17 minuti in cui segna 3 punti, tutti dalla lunetta, e prova a contribuire con 4 rimbalzi Detroit soffre ma batte Phoenix in volata 108-105, mentre nella partita giocata a Berlino sono gli Orlando Magic ad avere la meglio sui Grizzlies 118-111. Per Franz 18 punti e 9 rimbalzi mentre Moritz Wagner mette a referto 7 punti e 4 rimbalzi. Questi i risultati: Orlando Magic-Memphis Grizzlies 118-111; Detroit Pistons-Phoenix Suns 108-105; Miami Heat-Boston Celtics 114-119; Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 91-111; San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks 119-101; Dallas Mavericks-Utah Jazz 144-122; Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 117-101; Golden State Warriors-New York Knicks 126-113; Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 117-135.

Ultimi video

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

I più visti di Altri Sport

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:24
Tennis, Sinner batte Auger-Auliassime in esibizione a Melbourne
13:41
Motomondiale 2026, svelato l'elenco provvisorio degli iscritti
12:43
Vela, Abodi: "Grande impegno per portare America's Cup a Napoli e a Cagliari"
12:43
America's Cup: a Cagliari con Luna Rossa regate preliminari
12:41
Biathlon: consegnata a Hofer argento Mondiali di Khanty Mansiysk 15 anni dopo