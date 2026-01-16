Nba: Lakers crollano con Charlotte, Oklahoma passa a Houston

Nove i match Nba di regular season disputati nella notte. Dopo la caduta a Sacramento, i Lakers subiscono la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite perdendo sul proprio terreno contro i Charlotte Hornets 135-117. I padroni di casa partono bene, hanno 39 punti da Luka Doncic e 29 da LeBron James, ma la fase centrale della gara è tuta di Charlotte, che con un LaMelo Ball da 30 punti, 11 assist, 6 rimbalzi e 9/17 al tiro dalla lunga distanza opera il sorpasso e la vittoria. Prova di forza dei Thunder, che sbancano Houston 119-91 ottenendo la quinta vittoria di fila. In una serata quasi normale per Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti, si mette in mostra Ajay Mitchell con i suoi 17 in uscita dalla panchina. Successo degli Spurs che dominano Milwaukee 119-101 (per Victor Wembanyama 22 punti e 10 rimbalzi) mentre Golden State batte i Knicks privi di Jalen Brunson 126-113 (non basta la doppia doppia da 17 punti e 20 rimbalzi di Karl Anthony-Towns). Gli Heat mandano 3 giocatori oltre i 20 punti, con Norman Powell a quota 26, ma l'attacco dei padroni di casa si ferma nel finale contro i Celtics che si impongono 119-114.