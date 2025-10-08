Nba, Knicks e Heat pensano ad Antetokounmpo

© Getty Images
Le voci all'interno della Lega si fanno sempre più insistenti, dando seguito a quanto si è pensato per tutta l'estate: Giannis Antetokounmpo starebbe prendendo in seria considerazione l'idea di salutare Milwaukee e starebbe cercando di capire quali franchigie potrebbero formulare un'offerta se chiedesse ufficialmente la cessione.
Secondo quanto riportato da ESPN, in estate Bucks e Knicks avrebbero avuto dei colloqui per capire la fattibilità di una trade che però non si è mai concretizzata nonostante il gradimento di Giannis, lasciando che il trasferimento rimanesse un'ipotesi ancora lontana. In questo scenario vorrebbero inserirsi anche gli Heat, che secondo il Miami Herald potrebbero presentare un'offerta che non preveda il sacrificio di Adebayo. Non è chiaro, però, se Milwaukee possa essere interessata a ciò che Miami metterebbe sul piatto per l'ala greca.
Quel che è certo è che Antetokounmpo non sarebbe soddisfatto del roster a disposizione di Milwaukee, non considerando la rosa all'altezza di poter competere per l'anello. Il greco e gli agenti continueranno a guardarsi intorno, non escludendo neanche l'idea di una trade a stagione in corso.