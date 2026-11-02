Nba: il rookie Lendeborg trascina Golden State contro i Clippers

Privi di Stephen Curry, fermato da un problema al ginocchio destro, i Golden State Warriors sono stati trascinati alla vittoria dal rookie Yaxel Lendeborg, 24 anni, autore di 37 punti nel 124-112 sui Los Angeles Clippers. La scelta numero 11 dell'ultimo draft ha registrato il suo massimo in carriera (aggiungendo 6 assist e 4 rimbalzi), un bottino che per un novizio dei Warriors non si vedeva dai tempi di... Curry, nel 2010 (42 punti contro Portland). Lendeborg ha mostrato una grande precisione al tiro: 13 canestri su 19 tentativi, di cui 6 su 11 dalla lunga distanza. Dopo aver regalato la quarta vittoria stagionale alla franchigia californiana - partita con tre sconfitte iniziali - Lendeborg ha scherzato dicendo che, se dovesse continuare così, potrebbe persino cimentarsi nei "passetti di danza alla Steph" Curry. Luka Doncic, alla sua nona stagione, sembrerebbe quasi un veterano al confronto di Lendeborg. Eppure lo sloveno è nel pieno della maturità, a 27 anni, e si vede in campo: ha messo a referto un'altra prestazione da MVP (45 punti e 15 rimbalzi). Grazie al loro capitano, i Lakers hanno avuto la meglio sui Toronto Raptors (131-125). Sempre in vantaggio durante l'incontro, Los Angeles ha subito il rientro di Toronto nell'ultimo quarto, trascinata dai 15 punti di Jamison Battle. I Boston Celtics hanno centrato la quinta vittoria consecutiva sul campo degli Orlando Magic (108-97). Il loro faro, Jayson Tatum, ha guidato i compagni con 32 punti e 7 assist. Orlando ha tentato il tutto per tutto, ma si è infranta contro la difesa d'acciaio dei Celtics, capace di forzare 18 palle perse e di trasformarle in 21 punti, grazie anche al contributo di Paul George (17 punti, 8 assist, 2 palle rubate). I Brooklyn Nets di Nolan Traoré hanno conquistato il primo successo stagionale contro Indiana (98-90), trascinati dai 16 punti e 6 assist del francese. Michael Porter Jr. (23 punti, 9 rimbalzi) e Day'Ron Sharpe (15 punti, 13 rimbalzi) hanno dato il loro contributo.