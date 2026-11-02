Tennis: Alina Charaeva vince il torneo Wta 125 Valle d'Aosta Ladies Open

La tennista armena Alina Charaeva è la vincitrice del torneo Wta 125 Valle d'Aosta Ladies Open, che si è svolto a Courmayeur. La ventiquattrenne, che solo qualche settimana fa aveva battuto la numero uno al mondo Elena Rybakina al China Open, ha sconfitto in finale la tedesca Noha Akugue 6-3 6-4 in un'ora e 34 minuti di gioco. "Sono davvero contenta di come ho giocato qui a Courmayeur. Ho fatto dei passi in avanti importanti anche a livello di classifica (ora è a ridosso della posizione numero 80, ndr ). Ci voleva davvero questa vittoria in vista soprattutto dell'inizio della prossima stagione" ha detto Alina Charaeva durante la cerimonia di premiazione.