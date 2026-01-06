Logo SportMediaset

Nba: Durant trascina i Rockets sui Suns, Thunder travolti in casa

06 Gen 2026 - 12:17

Otto le partite di Nba disputate nella notte. A sorpresa gli Hornets sbancano il campo di Oklahoma City travolgendo i campioni in carica con il punteggio di 124-97. A guidare Charlotte Brandon Miller (28 punti) e Kon Knueppel (23). Shai Gilgeous-Alexander chiude con 7/21 dal campo. Successo in trasferta anche per i Nuggets che passano a Philadelphia dopo un supplementare con il punteggio di 125-124 grazie alle prestazioni di Jalen Pickett (29 punti e 7 assist) e Peyton Watson (24 punti e 7 rimbalzi). Ai Sixers non basta un Joel Embiid da 32 punti e 10 rimbalzi. Vittorie in volata per Houston su Phoenix 100-97 (tripla decisiva dell'ex Kevin Durant - 26 punti e 10 rimbalzi - a 1.1 secondi dalla sirena) e dei Clippers sugli Warriors 103 -102cui non basta una rimonta nel quarto quarto ( (con Steph Curry - 27 punti - nel finale fuori per falli) Detroit nella sfida di alta classifica a Est contro New York si impone sui Knicks 121-90 con una doppia doppia di Cade Cunningham da 29 punti e 13 assist. I Boston Celtics superano i Chicago Bulls 115-101 vincendo per l'ottava volta nelle ultime 9 partite (Anfernee Simons entra dalla panchina e segna 27 punti),i Toronto Raptors gli Atlanta Hawks 118-110 con sette giocatori in doppia cifra (Scottie Barnes in tripla doppia con 18 punti, 10 assist e 8 rimbalzi) e i Portland Trail Blazers gli Utah Jazz 137-117 con Deni Avdija che sfiora ancora la tripla doppia con 33 punti, 9 assist e 8 rimbalzi e Shaedon Sharpe che mette a referto 29 punti. 

