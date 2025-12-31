Nba: valanga Pistons sui Lakers, per LeBron James compleanno con sconfitta

I 27 punti di Cade Cunningham hanno contribuito a rovinare il 41mo compleanno di LeBron James, 'festeggiato' con la pesante sconfitta (128-106) dei Los Angeles Lakers ad opera dei Detroit Pistons. L'ultima partita casalinga dell'anno dei Lakers è iniziata in un'atmosfera festosa, con la Crypto.com Arena che sperava di rendere omaggio a LB James. Ma i Lakers, privi degli infortunati Austin Reaves e Gabe Vincent, hanno continuato a rincorrere contro un avversario in vantaggio per gran parte della partita. I tentativi in attacco dei Lakers sono stati vanificati dagli errori in serie. I Pistons hanno segnato 30 punti su 20 grazie a palle perse dei Lakers. I Pistons salgono a 25 vittorie-8 sconfitte ed allungano in vetta alla Eastern Conference, mentre i Lakers sono scesi a 20-11. James si è fermato a 17 punti, con Luka Doncic a 30, più 11 assist e cinque rimbalzi. Joel Embiid e Tyrese Maxey hanno segnato 34 punti a testa nella vittoria dei Philadelphia 76ers sui Memphis Grizzlies (139-136), dopo un emozionante supplementare. La tripla di VJ Edgecombe a 1"7 dalla fine ha suggellato la vittoria per i Sixers, che sono saliti a 17-14 per rimanere al quinto posto nella classifica della Eastern Conference. Ja Morant ha guidato i Grizzlies segnando 40 punti, mentre Cedric Coward ne ha aggiunti 28, con 16 rimbalzi e quattro assist. I Boston Celtics, terzi in classifica, hanno migliorato il loro bilancio a 20-12 con una vittoria per 129-119 sugli Utah Jazz in difficoltà (12-20) a Salt Lake City. Derrick White ha guidato i Celtics alla vittoria, segnando 13 dei suoi 27 punti nell'ultimo quarto. Jaylen Brown ha aggiunto 23 punti, mentre Anfernee Simons ne ha segnati 20 entrando dalla panchina.