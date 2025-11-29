Logo SportMediaset

Atletica, domani Battocletti nel cross di Alcobendas

29 Nov 2025 - 21:35
© Getty Images

© Getty Images

È l'ultimo test prima di cercare la conferma del titolo. Passa ancora dalla Spagna il cammino della campionessa europea in carica Nadia Battocletti verso la caccia a un'altra medaglia. L'azzurra, due volte sul podio ai Mondiali di Tokyo, sarà al via nel cross di Alcobendas una settimana dopo il trionfo nell'esordio stagionale di Atapuerca. Tutto è finalizzato all'appuntamento di Lagoa, il 14 dicembre in Portogallo, con l'obiettivo del bis. Ma intanto la fuoriclasse del mezzofondo, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 alla rassegna iridata, torna sul tracciato alla periferia di Madrid dove ha dominato la gara dell'anno scorso, preludio all'oro continentale di Antalya. Sarà la sua quarta presenza di fila al Cross Internacional de la Constitucion che l'ha vista anche seconda nel 2022 e terza nel 2023 oltre al successo di dodici mesi fa. La trentina argento olimpico dei 10.000 si presenta con il morale alle stelle per aver ricominciato nel migliore dei modi l'avventura da 'defending champion' nel World Athletics Cross Country Tour dopo essersi aggiudicata l'ultima edizione del circuito mondiale.

La 25enne delle Fiamme Azzurre ritrova la keniana Sheila Jebet, sconfitta nettamente ad Atapuerca, e anche la britannica Megan Keith, quarta domenica scorsa. Ad arricchire il lotto delle rivali c'è la vincitrice della Cinque Mulini, l'etiope Yenenesh Shimket. Tra le spagnole in gara la maratoneta Laura Luengo, undicesima a Tokyo. Partenza alle ore 12.45 per correre sulla distanza degli 8,040 chilometri. 

Anche nella prova maschile è atteso un azzurro di spicco come Yohanes Chiappinelli, primatista italiano di maratona. Il senese dei Carabinieri ha recuperato da un fastidio al bicipite femorale si misura con un cast internazionale a due settimane dall'Eurocross. Favorito il burundese Rodrigue Kwizera. Puntano a insidiarlo l'eritreo Saymon Amanuel, fresco di successo alla Cinque Mulini, e lo spagnolo bronzo europeo Thierry Ndikumwenayo. Tra gli under 20 sui 4,075 chilometri c'è Vittore Borromini (Carabinieri).

