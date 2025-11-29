Atletica, domani Battocletti nel cross di Alcobendas

È l'ultimo test prima di cercare la conferma del titolo. Passa ancora dalla Spagna il cammino della campionessa europea in carica Nadia Battocletti verso la caccia a un'altra medaglia. L'azzurra, due volte sul podio ai Mondiali di Tokyo, sarà al via nel cross di Alcobendas una settimana dopo il trionfo nell'esordio stagionale di Atapuerca. Tutto è finalizzato all'appuntamento di Lagoa, il 14 dicembre in Portogallo, con l'obiettivo del bis. Ma intanto la fuoriclasse del mezzofondo, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 alla rassegna iridata, torna sul tracciato alla periferia di Madrid dove ha dominato la gara dell'anno scorso, preludio all'oro continentale di Antalya. Sarà la sua quarta presenza di fila al Cross Internacional de la Constitucion che l'ha vista anche seconda nel 2022 e terza nel 2023 oltre al successo di dodici mesi fa. La trentina argento olimpico dei 10.000 si presenta con il morale alle stelle per aver ricominciato nel migliore dei modi l'avventura da 'defending champion' nel World Athletics Cross Country Tour dopo essersi aggiudicata l'ultima edizione del circuito mondiale.