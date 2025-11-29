Locatelli fa 200 con la Juve: "Va oltre ogni sogno"

"Per me, partito da bambino con la maglia della Juve e una palla tra i piedi, arrivare oggi alla duecentesima partita ed esserne il capitano è qualcosa che va oltre ogni sogno. Darò sempre tutto quello che ho": così il centrocampista e capitano bianconero, Manuel Locatelli, ha celebrato sui social il traguardo raggiunto in occasione della sfida contro il Cagliari. "Una vittoria davvero molto importante a casa nostra" ha aggiunto il classe 1998, festeggiando i tre punti conquistati in rimonta contro i sardi con il risultato finale di 2-1 all'Allianz Stadium.