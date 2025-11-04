Nba: Antetokounmpo sulla sirena dà la vittoria a Milwaukee

Con un canestro alla sirena, Giannis Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria in casa degli Indiana Pacers, 117-115, a coronamento di una prestazione da 33 punti e 13 rimbalzi. Nella notte Nba, poi, i Los Angeles Lakers senza Doncic e Reaves vincono a sorpresa a Portland guidati dalle riserve (115-123), i Miami Heats passano in casa dei Clippers (119-120) tornando alla vittoria dopo due sconfitte, con un Fontecchio autore di 11 punti in 17 minuti. Jokic ne fa invece 34, suo massimo stagionale, e cosi' Denver Nuggets battono i Sacramento Kings 130-124 A Boston, un canestro a rimbalzo offensivo di Jusuf Nurkic a 6 decimi dalla fine permette agli Utah Jazz di suggellare una rimonta partita da -11 nel secondo tempo e chiudere 105-103 sui Celtics.