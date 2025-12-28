Vela, il maxi Comanche vince la Sydney-Hobart: battuto LawConnect

Il supermaxi 'Master Lock Comanche' si è aggiudicato la vittoria in tempo reale nell'80/a edizione della regata oceanica Sydney-Hobart, strappando il successo a 'LawConnect' che puntava al terzo titolo di fila. Comanche ha completato il percorso in due giorni, cinque ore, tre minuti e 36 secondi, un tempo molto lontano dal record che detiene dal 2017, quando impiegò un giorno, nove ore, 15 minuti e 24 secondi. In questa edizione della classica della vela d'altura che conclude l'annata, la flotta di 128 yacht ha dovuto affrontare mare grosso a causa di forti venti meridionali. Circa un terzo dei partecipanti ha dovuto abbandonare a causa di danni alle imbarcazioni o perché gli equipaggi soffrivano di mal di mare, ma per fortuna non si sono registrati incidenti gravi come spesso è avvenuto nell'insidiosa regata nei mari australi.