MotoGP, Marc Marquez: "Il 2027 ancora in Ducati? Perché cambiare se tutto funziona?

Marc Marquez ha risposto alle voci che lo vorrebbero lontano dalla Ducati al termine della prossima stagione di MotoGP, quando scadrà il suo contratto con Borgo Panigale. "Vedremo cosa succederà, ma è vero che sono molto felice di dove sono, e perché cambiare qualcosa che funziona e in cui ti senti a tuo agio? Ma ora è il momento di ringraziare tutti per il supporto e l'affetto che ho ricevuto nel 2025 e augurare a tutti un felice 2026, con la migliore salute possibile, che è davvero la cosa più importante", ha detto lo spagnolo ad "As".