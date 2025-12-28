Logo SportMediaset

MotoGP, Marc Marquez: "Il 2027 ancora in Ducati? Perché cambiare se tutto funziona?

28 Dic 2025 - 09:33

Marc Marquez ha risposto alle voci che lo vorrebbero lontano dalla Ducati al termine della prossima stagione di MotoGP, quando scadrà il suo contratto con Borgo Panigale. "Vedremo cosa succederà, ma è vero che sono molto felice di dove sono, e perché cambiare qualcosa che funziona e in cui ti senti a tuo agio? Ma ora è il momento di ringraziare tutti per il supporto e l'affetto che ho ricevuto nel 2025 e augurare a tutti un felice 2026, con la migliore salute possibile, che è davvero la cosa più importante", ha detto lo spagnolo ad "As".

12:20
F1, il 2026 è alle porte: nuove regole anche per le livree
11:25
Vela, il maxi Comanche vince la Sydney-Hobart: battuto LawConnect
10:28
Nba, Antetokounmpo rientra dall'infortunio: Milwaukee sorride
09:33
MotoGP, Marc Marquez: "Il 2027 ancora in Ducati? Perché cambiare se tutto funziona?
22:32
Volley donne: super Egonu trascina Milano e costringe Conegliano al primo stop