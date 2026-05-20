F1, Vasseur: "In Canada la Ferrari dovrà sfruttare al massimo ogni opportunità"

La F1 sbarca nel fine settimana in Canada, dove la Ferrari spera di avere risposte e risultati più positivi di quelli raccolti a Miami. "Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una grande atmosfera sia in città che in pista, e sappiamo quanto supporto abbia Ferrari lì, anche da parte dei tanti tifosi di origine italiana. Dal punto di vista sportivo, Montréal non è mai semplice. Il tracciato è molto impegnativo per i freni, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane, e quest’anno il meteo e le basse temperature potrebbero aggiungere un ulteriore livello di complessità, soprattutto con il formato Sprint che ci offrirà poco tempo per prepararci. Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull’esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del weekend", ha detto il team principal Frederic Vasseur.