Street dance, Red Bull Dance Your style 2026: la finale italiana a Napoli

La finale italiana 2026 si terrà a Napoli domenica 7 giugno in Piazza del Municipio, preceduta dal Qualifier che assegnerà gli ultimi quattro posti disponibili nella line-up ufficiale. La giornata prenderà il via alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier e culminerà alle 19:00 con la National Final. Per il vincitore o la vincitrice è assicurata la partecipazione alla Red Bull Dance Your Style World Final 2026, quest’anno in programma a Zurigo, in Svizzera.

Sul dancefloor si sfideranno 16 dancer: 12 wildcard già selezionate e 4 talenti che conquisteranno il proprio posto attraverso il Qualifier. A salire sul palco come wildcard saranno: Lyòn Tempo e Ghime per il waacking, AJ, Simove, Flaminia ed Emi per l’hip hop, Tommy per il locking, Filo e Simona per la house, Xfive e Tigre per il popping e Flavia per la dancehall.

Ad accompagnare la giornata ci sarà una line-up di guest pensata per raccontare tutte le anime della street dance. Per il Qualifier, il ruolo di host sarà affidato a Fritz, con DJ Breakstarr in consolle e una giuria tecnica segreta. La finale, invece, sarà condotta da Teddy e Chiaretta con il DJ set di Ake.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2026 sarà l’halftime showcase sul palco di Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini già noti al grande pubblico per la loro partecipazione ad Amici.