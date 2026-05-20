Street dance, Red Bull Dance Your style 2026: la finale italiana a Napoli

20 Mag 2026 - 15:01
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© Red Bull Content Pool

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Energia, freestyle, improvvisazione e connessione con il pubblico: Red Bull Dance Your Style torna in Italia con una nuova edizione pronta a mettere al centro il talento, la creatività e la personalità dei migliori interpreti della street dance nazionale.
Il Red Bull Dance Your Style celebra infatti la street dance in tutte le sue forme, valorizzando interpretazione, capacità di improvvisazione, musicalità e presenza scenica. A rendere unico il format è il meccanismo di gara: i dancer si sfidano in battle 1vs1 a eliminazione diretta su brani molto noti scelti a sorpresa dal dj, attraversando generi musicali diversi. Due i turni a disposizione per dare spettacolo e, soprattutto, per convincere l'unico giudice della gara: il pubblico. Saranno infatti gli spettatori a decretare il vincitore o la vincitrice delle battle, alzando in aria schede di voto rosse o blu.

La finale italiana 2026 si terrà a Napoli domenica 7 giugno in Piazza del Municipio, preceduta dal Qualifier che assegnerà gli ultimi quattro posti disponibili nella line-up ufficiale. La giornata prenderà il via alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier e culminerà alle 19:00 con la National Final. Per il vincitore o la vincitrice è assicurata la partecipazione alla Red Bull Dance Your Style World Final 2026, quest’anno in programma a Zurigo, in Svizzera.
Sul dancefloor si sfideranno 16 dancer: 12 wildcard già selezionate e 4 talenti che conquisteranno il proprio posto attraverso il Qualifier. A salire sul palco come wildcard saranno: Lyòn Tempo e Ghime per il waacking, AJ, Simove, Flaminia ed Emi per l’hip hop, Tommy per il locking, Filo e Simona per la house, Xfive e Tigre per il popping e Flavia per la dancehall.
Ad accompagnare la giornata ci sarà una line-up di guest pensata per raccontare tutte le anime della street dance. Per il Qualifier, il ruolo di host sarà affidato a Fritz, con DJ Breakstarr in consolle e una giuria tecnica segreta. La finale, invece, sarà condotta  da Teddy e Chiaretta con il DJ set di Ake.
A rendere ancora più speciale l’edizione 2026 sarà l’halftime showcase sul palco di Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini già noti al grande pubblico per la loro partecipazione ad Amici.

L’accesso all’evento è gratuito, ma sarà garantito solo se in possesso del biglietto di Eventbrite. Le registrazioni chiuderanno automaticamente una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. Si consiglia di registrarsi il prima possibile.
Tutti i dettagli sull’evento, il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina ufficiale Red Bull dedicata alla competizione: redbull.com/danceyourstyleitalia.
Il conto alla rovescia è iniziato: la line-up prende forma, Napoli si prepara ad accogliere alcuni tra i migliori talenti della scena italiana e la musica, come sempre, sarà una sorpresa. 

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