IN AUSTRALIA

Tennis, problemi per Musetti: si ritira nell'esibizione con Zverev

Il nuovo numero 5 del ranking Atp si è fermato per un fastidio all'anca. Nella finale (persa) di Hong Kong era stato limitato da un problema all'avanbraccio

13 Gen 2026 - 13:14

Ad una settimana dagli Australian Open, non arrivano notizie positive per Lorenzo Musetti. Nell'esibizione di oggi della Rod Laver Arena contro Alexander Zverev, il 23enne è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema all'anca

Dopo un breve trattamento con il fisioterapista, al termine del primo set la scelta di Musetti di non proseguire l'incontro di Melbourne contro il tedesco. Il primo set era durato un'ora e un quarto ed era stato conquistato da Zverev al tiebreak. "Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match. Non era la mia giornata", ha spiegato il tennista italiano nell'intervista sul campo. 

Risposte fisiche non certo incoraggianti che arrivano a poco più di due giorni dalla finale persa nell'Atp 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik. In quel caso, Musetti si era fermato due volte nel secondo set per un fastidio all'avanbraccio. Nonostante questo, nel pomeriggio di domenica era sceso di nuovo in campo per la finale del doppio, vinta insieme a Lorenzo Sonego. 

In seguito, il trasferimento in Australia e l'esibizione per avvicinarsi al primo torneo Slam della stagione 2026. Ora, per il nuovo numero 5 Del Ranking Atp, qualche giorno di terapie per provare a recuperare in vista dell'inizio del torneo previsto per domenica.

