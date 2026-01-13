Tennis, problemi per Musetti: si ritira nell'esibizione con Zverev

Dopo un breve trattamento con il fisioterapista, al termine del primo set la scelta di Musetti di non proseguire l'incontro di Melbourne contro il tedesco. Il primo set era durato un'ora e un quarto ed era stato conquistato da Zverev al tiebreak. "Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match. Non era la mia giornata", ha spiegato il tennista italiano nell'intervista sul campo.