Musetti nel mirino dei social: "Non è un combattente". E a difenderlo ci pensa... Rune
© IPA
Oltre alla beffa, anche le critiche sui social. Lorenzo Musetti è andato a un passo dall'impresa: battere Novak Djokovic, come solo una volta in 10 precedenti gli era riuscito, e prendersi un posto in semifinale agli Australian Open. Sul più bello però, in vantaggio di due set, un problema alla gamba destra ha costretto Musetti a ritirarsi. Una situazione che ha ricordato il primo incontro tra i due tennisti, al Roland Garros nel 2022, quando Lorenzo, anche in quell'occasione in vantaggio di due set, venne rimontato da due set a zero prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca.
L'ultimo ritiro contro Djokovic è costato a Musetti anche critiche sui social. Un utente lo ha accusato di essere un po' soft e di "non essere un combattente". Una qualità che "soprattutto in vantaggio per 2-0 nei quarti di un Grande Slam dovresti lottare e fartio curare". In difesa del carrarino è intervenuto un collega, Holger Rune. Il tennista danese ha risposto così su X al tweet contro Muestti: "Guarda cos'è successo quando ho ignorato uno strappo di primo grado alla gamba... (si è rotto il tendine d'Achille, ndr) mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo lottare a tutti i costi e con il dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo".