Coni, Buonfiglio: "Roma merita Olimpiadi, ma prima pensiamo a Milano Cortina"

28 Gen 2026 - 15:40

"Le Olimpiadi hanno portato beneficio alle strutture territoriali e all'impiantistica sportiva. È tutto un sistema che migliora la vivibilità, porta turismo e posti di lavoro. Quello che mi dispiace è che Roma non abbia avuto le Olimpiadi nel 2024. Roma merita davvero le Olimpiadi: prima concentriamoci a fare bene queste e poi ci penseremo". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell'ultimo appuntamento del progetto Opes "Lo Sport in Costituzione". Tornando sull'imminente avvio dei Giochi di Milano Cortina, il numero uno del Coni sottolinea come grazie ai Giochi "l'Italia sarà protagonista di successo organizzativo e sportivo. Abbiamo lavorato in maniera molto serie e gli atleti renderanno fieri gli italiani di assistere a questa Olimpiade. Si vince se si è squadra", conclude.

