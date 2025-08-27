Mountain bike, a La Thuile Coppa del mondo di cross country

La Thuile fa tris nella Coppa del mondo di mountain bike 2026. "Dopo un debutto di successo nel 2025 della località, che ha visto la pista downhill più ripida nella storia della coppa del mondo e la prima tappa di enduro in notturna", per il 2026 è stato aggiunto al programma anche il cross country. Lo annunciano l'Unione ciclistica internazionale (Uci) e la Warner Bros. Discovery (Wbd) Sports nella nota che illustra il calendario della prossima stagione. Le gare di La Thuile sono in programma dal 3 al 5 luglio 2026. Quella nella località valdostana sarà la settima tappa di una serie di 14 appuntamenti, che prenderà il via il primo maggio in Corea del Sud e terminerà il 4 ottobre all'Olympic Center di Lake Placid, nello stato di New York (Stati Uniti).