Us Open, Sonego: "Ho lottato ma non era la mia giornata"

Tristan Schoolkate gioca una delle migliori, se non la migliore, partita della sua carriera. Batte Lorenzo Sonego 63 76(8) 16 16 76, torna al secondo turno dello US Open per il secondo anno consecutivo ed eguaglia il suo miglior risultato Slam. Dopo i primi due set giocati a un livello mai toccato prima, e un lungo calo nel terzo e quarto, l'australiano recupera un break di svantaggio nel quinto e alla fine si impone al tie-break firmando così la vittoria di maggior prestigio in carriera. Mai aveva battuto un avversario così in alto in classifica come il torinese, numero 46 del mondo. All'azzurro non bastano 20 ace e il 73% di punti al servizio con la prima, né i 78 vincenti, ben 13 in più dell'australiano, a fronte di un numero pari di gratuiti, 41 per parte.
"Oggi non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo. Ci ho provato, ho lottato…. ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili. Sicuramente ha disputato una delle sue migliori partite in carriera. È andata così, il tennis è questo. Ci sono state tante situazioni e ho avuto molte occasioni, soprattutto nel secondo set, perso in maniera rocambolesca. Lui ha giocato ad altissimo livello e poi al quinto si è ripetuto un po' quello che era successo nel secondo. Forse la parte peggiore è stata la partenza, sono partito male e lentissimo e così gli ho dato fiducia. Fisicamente mi sentivo bene, e anche tennisticamente, ma se guardiamo i numeri lui è stato superiore" ha ammesso Sonego che inizierà a preparare la stagione in Asia. "Giocherò in Cina, farò Chengdu, Pechino e Shanghai" ha rivelato.
