Us Open, Sonego: "Ho lottato ma non era la mia giornata"

"Oggi non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo. Ci ho provato, ho lottato…. ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili. Sicuramente ha disputato una delle sue migliori partite in carriera. È andata così, il tennis è questo. Ci sono state tante situazioni e ho avuto molte occasioni, soprattutto nel secondo set, perso in maniera rocambolesca. Lui ha giocato ad altissimo livello e poi al quinto si è ripetuto un po' quello che era successo nel secondo. Forse la parte peggiore è stata la partenza, sono partito male e lentissimo e così gli ho dato fiducia. Fisicamente mi sentivo bene, e anche tennisticamente, ma se guardiamo i numeri lui è stato superiore" ha ammesso Sonego che inizierà a preparare la stagione in Asia. "Giocherò in Cina, farò Chengdu, Pechino e Shanghai" ha rivelato.