Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Monfils: "Il mio obiettivo è giocare fino a 40 anni"

27 Ago 2025 - 10:01

"Il mio obiettivo finale è di prolungare la carriera professionistica fino a 40 anni". Lo ha detto il veterano del tennis francese Gaël Monfils che tra pochi giorni compirà 39 anni. In conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno degli US Open (contro il russo Safiullin), Monfils ha detto: "Ci sono sempre più atleti che riescono a raggiungere buoni livelli a 40 anni. E vorrei essere uno di questi atleti. Vorrei essere competitivo come lo ero all'inizio dell'anno". Monfils ora è atteso dal torneo di Chengdu, in Cina (17-23 settembre). "Voglio davvero andarci - ha spiegato - perché voglio mostrare un lato diverso e cercare di concludere l'anno in modo più efficace rispetto a questo periodo complicato per me". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:02
F1, Stella vede la "Ferrari competitiva nel finale di stagione"
10:01
Tennis, Monfils: "Il mio obiettivo è giocare fino a 40 anni"
09:11
Milano-Cortina: 3 gennaio fiamma olimpica a L'Aquila
08:10
Us Open, Sonego eliminato al primo turno da Schoolkate
23:39
Giro d'Italia 2026, ipotesi tre tappe in Bulgaria