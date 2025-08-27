Tennis, Monfils: "Il mio obiettivo è giocare fino a 40 anni"

"Il mio obiettivo finale è di prolungare la carriera professionistica fino a 40 anni". Lo ha detto il veterano del tennis francese Gaël Monfils che tra pochi giorni compirà 39 anni. In conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno degli US Open (contro il russo Safiullin), Monfils ha detto: "Ci sono sempre più atleti che riescono a raggiungere buoni livelli a 40 anni. E vorrei essere uno di questi atleti. Vorrei essere competitivo come lo ero all'inizio dell'anno". Monfils ora è atteso dal torneo di Chengdu, in Cina (17-23 settembre). "Voglio davvero andarci - ha spiegato - perché voglio mostrare un lato diverso e cercare di concludere l'anno in modo più efficace rispetto a questo periodo complicato per me".