F1, Verstappen: "Non vedo l'ora tornare a Zandvoort tra marea arancione"

"È stata una bella pausa estiva, rilassante e trascorsa con la famiglia e gli amici. È stato bello ricaricarsi e ripartire, poi ci dirigiamo direttamente a Zandvoort per la prima gara del ritorno. Essendo la mia gara di casa, è sempre una gara speciale per me; l'atmosfera è fantastica e abbiamo sempre un supporto incredibile". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp di Olanda.