F1, Verstappen: "Non vedo l'ora tornare a Zandvoort tra marea arancione"

27 Ago 2025 - 14:34
© IPA

"È stata una bella pausa estiva, rilassante e trascorsa con la famiglia e gli amici. È stato bello ricaricarsi e ripartire, poi ci dirigiamo direttamente a Zandvoort per la prima gara del ritorno. Essendo la mia gara di casa, è sempre una gara speciale per me; l'atmosfera è fantastica e abbiamo sempre un supporto incredibile". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp di Olanda.

"Guidare in un mare arancione mentre si è in gara è una sensazione incredibile e non vedo l'ora di tornare. Per ricordarlo, indosserò il mio casco Orange Lion, il cappellino speciale e gli stivali. Zandvoort è un circuito vecchio stile con un layout piuttosto unico e molte curve veloci. Sarà una gara dura e sembra che il meteo potrebbe rendere le cose difficili, ma vedremo cosa succederà", ha aggiunto. 

