Motori: Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna 2025

"Sono emozionata e onorata di essere la madrina del Rally Italia Sardegna 2025. Sarà la mia prima volta in assoluto a presenziare ad una gara di rally e non potrei essere più felice che questa incredibile esperienza avvenga proprio in Italia, nella splendida cornice delle terre Sarde", ha detto Federica Pellegrini. "Non vedo l'ora di salire a bordo di un'auto da rally per una co-driver experience che sarà in grado di farmi respirare l'adrenalina unica di questo sport, percorrendo i meravigliosi panorami sardi da una prospettiva completamente nuova.