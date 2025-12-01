Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, ecco il calendario agonistico 2026

Da non trascurare tutti gli eventi dedicati al settore giovanile: la Coppa Italia Speed per gli Under 15 e Under 17 sarà abbinata alla Coppa Italia Senior nell’arco delle prime 2 tappe e solo per l'Under 17 nelle restanti 2 prove. La Coppa Italia Boulder sarà composta di 2 tappe, che si svolgeranno a febbraio e marzo, a Teramo (Mondi Verticali) e a Piamborno (Manopiede). La Coppa Italia Lead sarà anch’essa composta di due prove, a giugno, ospitate a L’Aquila (El Cap) e a Verona (King Rock).