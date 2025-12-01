F1, Alonso: "Un finale incredibile, fantastico per lo sport"

"Sono tutti e tre lì, è incredibile". È un Fernando Alonso entusiasta quello che racconta le sue sensazioni in vista dell'ultimo Gran Premio di stagione. "Le McLaren sono un po' più veloci, ma le circostanze influiscono sempre: vedremo ad Abu Dhabi. Sarà un finale fantastico per lo sport, fantastico per tutti e tre. Ognuno di loro, in qualche modo, meriterebbe il titolo", prosegue il pilota spagnolo, riferendosi alla lotta serrata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri per vincere il campionato. "Io sarò in macchina e spero di esserci, altrimenti - conclude scherzando con la stampa internazionale - verrò qui e la vedrò con voi".