Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, Alonso: "Un finale incredibile, fantastico per lo sport"

01 Dic 2025 - 20:46

"Sono tutti e tre lì, è incredibile". È un Fernando Alonso entusiasta quello che racconta le sue sensazioni in vista dell'ultimo Gran Premio di stagione. "Le McLaren sono un po' più veloci, ma le circostanze influiscono sempre: vedremo ad Abu Dhabi. Sarà un finale fantastico per lo sport, fantastico per tutti e tre. Ognuno di loro, in qualche modo, meriterebbe il titolo", prosegue il pilota spagnolo, riferendosi alla lotta serrata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri per vincere il campionato. "Io sarò in macchina e spero di esserci, altrimenti - conclude scherzando con la stampa internazionale - verrò qui e la vedrò con voi".

Ultimi video

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:15
Motori: a Paestum 2.100 appassionati Harley-Davidson per H.O.G. inverno 2025
20:46
F1, Alonso: "Un finale incredibile, fantastico per lo sport"
19:07
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, ecco il calendario agonistico 2026
18:04
3Tre e Madonna di Campiglio scendono in pista all’Auditorium Ducati di Bologna
17:28
Atletica, Battocletti e Crippa alla Corsa di San Silvestro a Bolzano