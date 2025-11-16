MotoGP, ufficiale la rivoluzione Yamaha: dal 2026 il nuovo motore V4

Yamaha ha ufficializzato il passaggio della sua YZR-M1, con la quale partecipa al mondiale MotoGP, dall'iconico motore a quattro cilindri in linea alla configurazione V4 per la stagione 2026. Il quattro cilindri in linea è stato un pilastro dell'identità racing di Yamaha per decenni - sottolinea con una nota il marchio di Iwata -, equipaggiando "piloti leggendari come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo". Compresa la gara di oggi a Valencia, il quattro cilindri in linea ha partecipato a 429 Gran Premi, vinto 125 gare, salito su oltre 350 podi e aiutato Yamaha a conquistare 8 mondiali piloti, 7 dei team, 5 costruttori e 5 Triple Crown MotoGP. Il passaggio al V4 "segna una pietra miliare significativa nella ricerca di prestazioni e innovazione da parte di Yamaha - prosegue la nota -. Si prevede che la nuova configurazione offrirà una migliore accelerazione, una migliore maneggevolezza in frenata e una maggiore adattabilità ai più recenti requisiti di pneumatici e aerodinamica".