Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

'Anno sportivo straordinario', Festa dello Sport Coni Marche

16 Nov 2025 - 15:13

Il Coni Marche celebra "un anno sportivo straordinario: al via la prossima settimana le Feste dello Sport 2025. "Al termine di un altro grande anno di risultati e soddisfazioni per lo sport a livello nazionale e regionale", il Coni Marche "riconosce i meriti di un intero movimento e si prepara a celebrarlo attraverso le tradizionali Feste Provinciali dello Sport". Anche quest'anno, infatti, i Comitati Provinciali del Coni organizzeranno gli appuntamenti più attesi dal mondo sportivo locale, momenti di grande partecipazione e condivisione durante i quali verranno conferite le massime onorificenze che il mondo dello Sport attribuisce ai meritevoli. "A livello nazionale attraverso le Stelle al Merito sportivo per dirigenti e società, le Medaglie al Valore atletico per atleti e le Palme al Merito tecnico ai tecnici. - ricorda il Coni Marche - A livello regionale con il Premio Terzo Censi - Atleta Esemplare, mentre a livello provinciale con i Diplomi al Merito sportivo. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in date vicine tra loro, a partire dalla prossima settimana fino ai primi di dicembre. Questo il calendario degli appuntamenti nelle varie Provincie: per Pesaro Urbino, sabato 22 novembre ore 10:30, Auditorium del Palazzo Montani Antaldi; ad Ancona, lunedì 24 novembre ore 16.45, Sala Conferenze "Terzo Censi" Coni Marche; a Fermo, venerdì 28 novembre ore 17.45, Sala Comunale Chiesa di San Filippo; ad Ascoli Piceno, martedì 2 dicembre ore 17,30, Palazzo de' Capitani; a Macerata, giovedì 4 dicembre ore 17.30, Teatro della Filarmonica. "Questi appuntamenti nascono per festeggiare tutti coloro che ci hanno resi orgogliosi ancora una volta - sottolinea Fabio Luna Presidente Coni Marche - e che sono parte di un movimento sportivo così nutrito. Mi riferisco agli atleti, ma non voglio lasciare indietro i tecnici, i dirigenti e le società sportive e in generale tutti gli attori della scena sportiva della nostra Regione. Voglio rivolgere un grazie particolare a tutti coloro che sono dietro a questi risultati. Non festeggeremo soltanto il merito tecnico e la classe dei vari campioni ma tutto lo sport regionale che, dati alla mano, ancora una volta ha dimostrato di mantenersi a livelli molto alti sotto tanti punti di vista".

Ultimi video

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:02
Lo sport è inclusivo

Lo sport è inclusivo

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

01:30
Sinner mania a Torino

Sinner mania a Torino

01:32
Sinner top indoor

Sinner top indoor

01:29
Attesa Sinner-Alcaraz

Attesa Sinner-Alcaraz

04:05
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

02:15
Il bello del tennis

Il bello del tennis

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:01
Pattinaggio: figura, azzurro Grassl chiude quinto Skate America
15:13
'Anno sportivo straordinario', Festa dello Sport Coni Marche
14:14
Beach Volley: Mondiali, vittoria per azzurre Bianchi-Scampoli ad Adelaide
14:12
MotoGP, ufficiale la rivoluzione Yamaha: dal 2026 il nuovo motore V4
14:10
Atletica, Gemetto terza nel cross internazionale di Soria