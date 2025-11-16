Beach Volley: Mondiali, vittoria per azzurre Bianchi-Scampoli ad Adelaide

Si è conclusa una nuova giornata per le coppie azzurre impegnate ad Adelaide, in Australia, per i Campionati del Mondo di beach volley. Le prime a scendere in campo sono state Giada Bianchi e Claudia Scampoli. Le azzurre, inserite nella pool E, hanno ottenuto una vittoria contro le messicane Torres-Gutierrez per 2-1 (18-21, 21-12, 15-13). Un successo arrivato al termine di una gara che aveva visto le azzurre andare sotto nel primo set e poi brave a imporsi nel secondo con un netto 21-12, per poi completare la rimonta nel tie-break vinto 15-13. Le azzurre, che fin qui hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, torneranno nuovamente in campo domani 17 novembre alle ore 5.30 italiane nell'attesissimo match contro le lettoni Tina-Anastasija.